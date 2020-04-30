Китай выделит на восстановление экономики $113 млрд
13:32 30.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Китай выделит 113 миллиардов долларов на восстановление экономики. Реализация проектов начнётся, как только будет одобрено их окончательное финансирование, передаёт Reuters.
Представитель министерства транспорта КНР Ву Чунгенг также отметил, что в целом граждане пока не особо нацелены на путешествия, в том числе и на предстоящих майских праздниках. Многие жители страны до сих пор сильно обеспокоены вспышкой коронавируса.
17 апреля газета South China Morning Post написала, что в первом квартале года ВВП Китая сократился почти на 7%. Это стало первым значительным снижением с 1976 года. Особенно страдали промышленный сектор, розничная торговля и инвестиции в основной капитал. Говорит Москва
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