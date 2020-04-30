Почти половина россиян не одобряет меры федеральных властей по борьбе с пандемией - опрос

14:00 Источник: Эхо Москвы

Левада-центр: Почти половина россиян не одобряют меры федеральных властей по борьбе с коронавирусом. Главами городов и губернаторами регионов люди довольны немного больше, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Политика президента Владимира Путина и правительства Михаила Мишустина в отношении коронавируса не нравится 48 процентам населения. Это немного больше уровня одобрения, который составил 46 процентов. Среди недовольных большинство называют действия федеральных властей недостаточными, почти вдвое меньше людей уверены, что ограничения можно и ослабить. Социологи также отмечают, что с гораздо большим скепсисом к центральным властям относятся в крупных городах с населением от полумиллиона человек. Результаты опроса «Левада-центра» публикует интернет-издание «Открытые медиа».

Поддержка решений губернаторов и мэров выше: действия местных властей одобряет ровно половина опрошенных, а противоположного мнения придерживаются 45 процентов участников исследования. Директор «Левада-центра» Лев Гудков связывает эту разницу с тем, что на региональном уровне действия власти конкретнее, а Москва, напротив, пытается уйти от прямой ответственности.

Также 56 процентов опрошенных отметили, что их рабочий график изменился после введения «нерабочих недель». Остальные же работают, как обычно. Эхо Москвы