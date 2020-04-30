Московский кредитный банк начал выдавать ипотеку под 5,9% годовых
13:15 30.04.2020
Московский кредитный банк (МКБ) снизил ипотечную ставку до 5,9% годовых в рамках новой государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020», направленной на поддержание строительной отрасли и ипотечных заемщиков. Оформить льготный кредит на покупку новостройки предлагают на срок 1-30 лет, первоначальный взнос от 20%. Льготная ставка устанавливается на весь срок кредита.
«Правительство России и Центральный банк предпринимают все необходимые меры для поддержки граждан и пострадавших отраслей экономики в текущей экономической ситуации. Но свой вклад должны внести и банки, через которых эти меры поддержки доходят непосредственно до людей, - отметил начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев. – Для того, чтобы сделать условия программы еще лояльней для заемщика, мы приняли решение о дополнительном снижении предусмотренной Правительством ставки и предлагаем своим клиентам кредит на условиях 5,9% годовых без дополнительных условий».
Минимальная сумма кредита начинается от 700 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 8 млн рублей, для жителей других регионов — 3 млн рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года, как дистанционно, так и в офисах банка или аккредитованного застройщика.
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