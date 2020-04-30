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В Госдуму внесли законопроект, переносящий вступление в силу нормы об обработке ИИ персональных данных

14:12 30.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Представители ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, переносящий вступление в силу нормы об обработке обезличенных персональных данных в рамках проведения эксперимента по внедрению искусственного интеллекта. Предполагается отложить его до 2025 года, так как нет уверенности, что эти данные будут в безопасности, и не будут использованы против граждан, рассказал «Эху» председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Нилов добавил, что получил огромное количество обращений граждан с опасениями по поводу возможности злонамеренного использования персональных данных граждан.

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