Мир не сможет избежать второй волны коронавируса - представитель ВОЗ в РФ
14:32 30.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Это абсолютно новый вирус, и иммунитет к этому вирусу есть у очень маленькой прослойки населения. Так что до того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну", - сказала она.
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