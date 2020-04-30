Мир не сможет избежать второй волны коронавируса - представитель ВОЗ в РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Это абсолютно новый вирус, и иммунитет к этому вирусу есть у очень маленькой прослойки населения. Так что до того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну", - сказала она.