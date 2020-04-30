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Губернатор Подмосковья поблагодарил медиков за борьбу с пандемией

14:15 30.04.2020

Врачи и медсестры сейчас на передней линии фронта борьбы с коронавирусом. Им сейчас тяжелее всего. Многие из них неделями не видели свои семьи и бросили все ради спасения жизней людей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поблагодарил всех работников медицины за самоотверженный труд.

Скромные герои, которые рискуют собой и спасают жизни заболевших COVID-19. До пандемии водители скорых в Подмосковье проезжали 100-150 километров, сейчас это 600-800 километров. На них выпала чудовищная нагрузка. Кто они и как работают в таких условиях?

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