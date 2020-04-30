Путин признался, что впечатлен отзывчивостью простых россиян

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин на онлайн-встрече с волонтерами признался, что был впечатлен тем, сколько обычных людей, никак не связанных с политикой и общественной деятельностью, захотели стать волонтерами в период пандемии коронавируса.

"Михаил Михайлович [Кузнецов, глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ)] сказал, начали звонить люди и не просить помощь, а предлагать помощь. На что я обратил внимание - на то, что люди, далекие от какой- то там общественной деятельности, тем более от политической деятельности, люди жившие до сих пор обычной, рядовой жизнью, занимающиеся своими текущими делами, и вдруг у них что-то шевельнулось внутри и они активно начали предлагать свои услуги", - заметил президент. Он особо подчеркнул, что россияне не ограничились простым предложением помощи, а начали "делать, даже если их никто об этом не просит". "Это, конечно, впечатляет, должен сказать, за живое просто задевает и говорит еще раз о том, что у нас очень сильное, здоровое общество", - признался российский лидер.