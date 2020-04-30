В Росгвардии зафиксировано 339 случаев заражения коронавирусом среди личного состава

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росгвардия зафиксировала 339 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди личного состава, тяжелых случаев течения заболевания нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"На 30 апреля 2020 года среди личного состава войск выявлено 339 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Тяжелых случаев течения инфекционного заболевания среди представителей ведомства нет", - сказал собеседник агентства.