Эксперт рассказал, в каком случае «паспорта здоровья» оправданны

15:25 Источник: НГ-Online

Эксперт рабочей группы HealthNet Национальной технологической инициативы Александр Карасев описал два сценария, по которому может развиваться ситуация с коронавирусом нового типа. Первый сценарий – вирус пойдет по пути герпеса: «Герпес есть у 95% населения Земли. Антитела появляются на второй день после реактивации инфекции и, к сожалению, не защищают от рецидивов». Второй сценарий – вирус пойдет по пути кори: «При ней однократная болезнь или вакцинация создает напряженный иммунитет на всю жизнь».

По словам эксперта, обсуждаемые в мире цифровые «паспорта здоровья» могли бы подтверждать, что человек уже переболел или не является передатчиком инфекции. Но иммунологические паспорта здоровья действительно оправданны только в том случае, если вирус ведет себя, как корь, а не герпес.

С одной стороны, гипотетическая возможность внедрения цифровых паспортов здоровья в части коронавирусной инфекции есть, отметил Карасев. С другой стороны, пока у нас нет научно обоснованных данных, которые позволяют с уверенностью утверждать, что выявленные у человека антитела не дадут повторно заболеть коронавирусной инфекцией. Подробнее о плюсах и минусах инициативы по внедрению «паспортов здоровья» – см. "НГ".



Анастасия Башкатова