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МВД РФ сообщило о снижении на 13% семейно-бытовых конфликтов в период режима самоизоляции

15:32 30.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество преступлений в семейно-бытовой сфере сократилось в РФ на 13% в период ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Опубликованные в некоторых СМИ и интернет-ресурсах версии о возможном росте уличной преступности, вызванном социально-экономическими последствиями распространения коронавирусной инфекции, не нашли объективного подтверждения. Количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах сократилось. Преступлений в семейно-бытовой сфере зарегистрировано на 13% меньше, чем год назад, в том числе тяжких и особо тяжких деяний данной категории сократилось на 16,4%", - говорится в сообщении.

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