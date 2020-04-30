В Мадриде задержан угрожавший королю Испании сторонник ИГ
16:00 30.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гражданская гвардия Испании задержала сторонника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который угрожал королю Филиппу VI. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов.
По их информации, операция прошла в Мадриде. Задержанным является 48-летний выходец из Гвинеи-Бисау. Он делал в социальных сетях публикации, в которых содержались угрозы и оскорбления, в том числе в отношении испанского монарха. Подозреваемый также выкладывал сообщения, связанные с ИГ.
В Испании сейчас объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов.
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