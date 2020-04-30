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НОВОСТИ

Число выздоровевших от коронавируса в мире составило более 1 млн человек

16:32 30.04.2020 Источник: Интерфакс

Почти треть всех заболевших коронавирусом людей в мире выздоровели, свидетельствуют данные портала Worldometers, отслеживающего данные по COVID-19.

Так, к настоящему моменту в мире зарегистрировано свыше 3,2 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Среди них выздоровели уже более 1 млн человек. Скончались 228 тыс. человек, а заражены и болеют в настоящее время - без малого 2 млн человек.

Самое высокое число заражений выявлено по-прежнему в США, там заболели коронавирусом более 1 млн человек, скончались свыше 61 тыс, выздоровели - более 147 тыс. Свыше 200 тыс. случаев заболевания зарегистрировано в Испании и в Италии, соответственно. Во Франции, Германии, Британии, Турции и России выявлено свыше 100 тыс. заражений.

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