При горном ударе на уральской шахте пострадали три человека - источник

16:12 Источник: Интерфакс

Трое горняков пострадали при горном ударе на шахте в Свердловской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В Свердловской области в поселке Калья на шахте, на горизонте минус 1130 метров произошел горный удар. На горизонте находились 8 человек, они самостоятельно вышли на поверхность, из них 3 человека получили травмы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавшие были госпитализированы.

Горный удар - это разрушение больших масс горных пород под действием горного давления, который возникает при проведении или создании горной выработки.