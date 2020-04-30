При горном ударе на уральской шахте пострадали три человека - источник
16:12 30.04.2020 Источник: Интерфакс
Трое горняков пострадали при горном ударе на шахте в Свердловской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"В Свердловской области в поселке Калья на шахте, на горизонте минус 1130 метров произошел горный удар. На горизонте находились 8 человек, они самостоятельно вышли на поверхность, из них 3 человека получили травмы", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что пострадавшие были госпитализированы.
Горный удар - это разрушение больших масс горных пород под действием горного давления, который возникает при проведении или создании горной выработки.
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