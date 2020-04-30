0
0
122
НОВОСТИ

При горном ударе на уральской шахте пострадали три человека - источник

16:12 30.04.2020 Источник: Интерфакс

Трое горняков пострадали при горном ударе на шахте в Свердловской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В Свердловской области в поселке Калья на шахте, на горизонте минус 1130 метров произошел горный удар. На горизонте находились 8 человек, они самостоятельно вышли на поверхность, из них 3 человека получили травмы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавшие были госпитализированы.

Горный удар - это разрушение больших масс горных пород под действием горного давления, который возникает при проведении или создании горной выработки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 30.04.2020
Заемщики по ипотеке могут дважды воспользоваться каникулами по выплатам - ВС РФ
0
45
17:05 30.04.2020
В подмосковном Минздраве разъяснили порядок получения лекарств и госпитализации при ОРВИ
0
56
17:02 30.04.2020
Андрей Воробьев: Подмосковье готовится поэтапно вводить масочный режим
0
69
17:00 30.04.2020
Саакашвили не станет вице-премьером, но получит другую должность на Украине - СМИ
0
87
16:32 30.04.2020
Число выздоровевших от коронавируса в мире составило более 1 млн человек
0
113
16:00 30.04.2020
В Мадриде задержан угрожавший королю Испании сторонник ИГ
0
151
15:32 30.04.2020
МВД РФ сообщило о снижении на 13% семейно-бытовых конфликтов в период режима самоизоляции
0
190
15:25 30.04.2020
Эксперт рассказал, в каком случае «паспорта здоровья» оправданны
0
191
15:12 30.04.2020
В Росгвардии зафиксировано 339 случаев заражения коронавирусом среди личного состава
0
194
15:12 30.04.2020
Сбербанк и Cognitive Pilot повысят производительность труда аграриев при помощи искусственного интеллекта
0
197

Возврат к списку