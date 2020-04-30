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Саакашвили не станет вице-премьером, но получит другую должность на Украине - СМИ

17:00 30.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Саакашвили договорился с Зеленским о новой должности на Украине. Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что бывший губернатор Одесской области не будет назначен вице-премьером Украины по вопросам реформ.

Однако политик получит другую должность. Вопрос уже согласован с Владимиром Зеленским. Какой именно пост займёт экс-президент Грузии, не сообщается. В эфире телеканала «112. Украина» представитель Рады отметил, что о новой работе Михаила Саакашвили могут сообщить уже в четверг.  Говорит Москва

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