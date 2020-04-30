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Более 70% россиян утверждают, что проведут предстоящие праздники дома - опрос

17:32 30.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Более 70% россиян утверждают, что проведут дома предстоящие майские праздники. 10% — на рабочем месте. Это показал опрос портала Superjob. Исследование показало, что россиян, которые планируют ближайшие полторы недели провести на даче, в два раза меньше по сравнению с прошлым годом.  Эхо Москвы

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