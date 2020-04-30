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Путин одобрил идею оказывать борющимся с коронавирусом волонтерам те же меры поддержки, что и медикам

18:00 30.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин одобрил идею оказывать волонтерам, борющимся с коронавирусом, те же меры поддержки, что и медикам. Об этом президент сказал, отвечая на вопрос врача на видеоконференции с участниками акции «МыВместе».

Путин также обратил внимание на то, что волонтеры с самого начала пандемии оперативно включились в работу по нераспространению вируса. Эхо Москвы

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