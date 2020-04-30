Андрей Воробьев: Подмосковье готовится поэтапно вводить масочный режим

17:02

Фото пресс-службы правительства Московской области



Власти Московской области начинают готовиться к введению масочного режима. Это значит, что жителям будет необходимо носить маски в общественных местах. Об этом заявил губернатор Подмосковьяна совещании с главами округов.

"Сегодня я получил предписание главного санитарного врача, мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими", - сказал он.

Губернатор попросил всех отнестись серьезно и начать подготовку к тому, что все люди, выходящие из дома, должны носить маску.

"Нам очень важно оказать максимальное содействие в том, чтобы маски постоянно были в наличии в наших аптеках, коммерческих подразделениях. Контроль будем ужесточаться поэтапно", - подчеркнул Андрей Воробьёв.

Он призвал всех работодателей проработать вопрос, как предоставить маски своим работникам.

Губернатор добавил, что это также касается работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность - строительство, сфера услуг. Кроме того, в Подмосковье продолжат бесплатно раздавать средства индивидуальной защиты.

"Наши региональные подразделения по мере возможности будут раздавать маски тем, кто по каким-либо причинам не может их купить или взять у друзей, знакомых. Это сегодня серьезный вклад для того, чтобы мы ушли с 5-7% прироста по заболеваемости на отрицательную динамику", - сказал губернатор.



Андрей Воробьёв подчеркнул, что маски могут спасти жизни: "Часто люди не надевают маску просто потому что не хотят или считают, что их это не коснется. Маска нужна, во-первых, чтобы сохранить собственную жизнь. Во-вторых, чтобы не заразить других. И, в-третьих, чтобы наша система здравоохранения почувствовала облегчение от того колоссального давления и нагрузки на стационары и поликлиники".

