В подмосковном Минздраве разъяснили порядок получения лекарств и госпитализации при ОРВИ

17:05

Фото пресс-службы правительства Московской области



В последнее время у жителей Подмосковья возникали вопросы о получении лекарств при диагностировании ОРВИ и о необходимости госпитализации при недомоганиях.

Как пояснили в пресс-службе областного Минздрава, обеспечение бесплатными лекарственными препаратами больных ОРВИ осуществляется по назначению лечащего врача. В случае появления симптомов острой респираторной вирусной инфекции (кашель, насморк, температура) необходимо по телефону 8-800-550-50-30 вызвать врача на дом. Медицинский специалист проведет осмотр и в случае подтверждения диагноза ОРВИ определит тактику лечения и выдаст необходимые лекарственные препараты на бесплатной основе.

Госпитализация пациентов в стационарные отделения осуществляется на основании решения врача, который проводит осмотр больного и назначает тактику лечения. Учитываются симптоматика, состояние здоровья, анамнез, наличие сопутствующих заболеваний.

Отметим, что лечение легкой формы пневмонии, в том числе двухсторонней, и вирусной инфекции может осуществляться и в домашних условиях. В таком случае необходимо строго соблюдать рекомендации врача и не отклоняться от назначенной терапии. Врач отслеживает состояние больного и в случае необходимости корректирует схему лечения. При ухудшении состояния может быть принято решение о госпитализации.

Учитывая тяжелую эпидемиологическую ситуацию, нахождение на домашнем лечении может более положительно отразиться на динамике выздоровления пациента. Отметим, что госпитализация пациентов в стационарные отделения осуществляется при тяжелом течении заболевания и невозможности проведения амбулаторного лечения.