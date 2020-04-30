Сбербанк направит более 3 млрд рублей, собранных руководителями и сотрудниками, на борьбу с коронавирусом
18:09 30.04.2020
Сбербанк направляет более 3 млрд рублей, в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с пандемией коронавируса, на создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19. Также эти финансы направят на поддержку региональных медицинских организаций, на поставку медоборудования и средств индивидуальной защиты, а также на строительство, оборудование и ввод в эксплуатацию инфекционной больницы в пострадавшем от наводнения городе Тулун. Для поддержки создания вакцин и лекарств от коронавируса средства будут направлены в координации с Минздравом России федеральному «Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи», Государственному научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» и другим исследовательским организациям.
Топ-менеджеры Сбербанка решили направить на эти цели свою зарплату за апрель и призвали всех сотрудников, акционеров, клиентов и партнеров по возможности внести свой вклад в этот проект. «В этот сложный момент мы стараемся приложить помощь нашей организации и ее сотрудников наиболее эффективным образом: как на конкретные проекты по борьбе с коронавирусом в российских регионах, так и на создание и производство вакцин и лекарств от инфекции и обеспечение их доступности для россиян, - заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. - Отдельно я хотел бы поблагодарить каждого сотрудника и акционера Сбербанка за добровольные пожертвования и личное участие в борьбе с пандемией».
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