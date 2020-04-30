Главврач Филатовской больницы призвал москвичей в майские праздники обойтись без похода на шашлыки из-за опасности коронавируса

18:27

Майские праздники москвичам нужно провести дома, в режиме самоизоляции, уверен главный врач городской клинической больницы № 15 им. Филатова Валерий Вечорко. По его словам, сейчас важно не допустить увеличения количества зараженных коронавирусом и, несмотря на то, что в начале лето россияне обычно отправляются на шашлыки или на природу, в этом году необходимо сделать исключение.

«Нельзя сейчас ходить на шашлыки, контактировать, встречаться. За моей спиной корпус, который заполнен пациентами с коронавирусной инфекцией, - заявил Валерий Вечорко. - У нас 1500 таких больных сейчас находится, порядка 15% - в реанимационных отделениях. Из них 50-60% - это крайне тяжелые пациенты, на аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Поэтому не ходите на шашлыки, сидите дома, в кругу семьи, берегите себя!»