Жителей ряда поволжских регионов обязали носить маски в общественных местах

18:40 Источник: Эхо Москвы

Жителей ряда регионов Поволжья обязали носить маски в общественных местах. Такой режим будет введен накануне майских праздников. Так, в Башкирии это требование будет действовать с 4 мая. К этому времени граждане должны купить, самостоятельно изготовить или получить безвозмездно средства защиты, — сказал глава региона Радий Хабиров.

Обязательное ношение масок вводится на территории Саратовской области, с сегодняшнего дня такой режим действует в Удмуртии. Эхо Москвы