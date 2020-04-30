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НОВОСТИ

Жителей ряда поволжских регионов обязали носить маски в общественных местах

18:40 30.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Жителей ряда регионов Поволжья обязали носить маски в общественных местах. Такой режим будет введен накануне майских праздников. Так, в Башкирии это требование будет действовать с 4 мая. К этому времени граждане должны купить, самостоятельно изготовить или получить безвозмездно средства защиты, — сказал глава региона Радий Хабиров.

Обязательное ношение масок вводится на территории Саратовской области, с сегодняшнего дня такой режим действует в Удмуртии.  Эхо Москвы

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