Штамм covid-19 не был создан в лаборатории - разведка США
19:20 30.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Разведка США отвергла синтетическое происхождение коронавируса. Штамм не был создан в лаборатории или генетически модифицирован, говорится в заявлении аппарата главы Национальной разведки Соединённых Штатов.
Сообщество продолжит изучать информацию, чтобы определить, началась ли вспышка заболевания от контакта с заражёнными животными или это было результатом инцидента в лаборатории в Ухани, говорится в официальном сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео упрекали Китай в недостаточной прозрачности данных о происхождении вируса. Говорит Москва
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