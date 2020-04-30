В Подмосковье с 1 мая электронные пропуска будут проверять с помощью системы фотовидеофиксации

19:30

Фото пресс-службы правительства Московской области

С 1 мая комплексы фотовидеофиксации на дорогах Московской области привлекут к проверке электронных пропусков автомобилей. Необходимые поправки в КоАП Московской области приняты сегодня, 30 апреля, Мособлдумой.

Информация с комплексов будет использована сотрудниками Министерства транспорта региона при вынесении постановлений о штрафах за отсутствие пропуска на передвижение.

При этом между Московской областью и Москвой действует единая система проверки пропусков – все пропуска, оформленные в столице, будут идентифицированы комплексами области.

Штраф за передвижение без пропуска составит 5 тыс. руб.

На территории Подмосковья работает более 1,4 тыс. камер фотовидеофиксации, среди них 1,2 тыс. стационарных и более 200 передвижных комплексов на базе автомобилей "Лада Гранта". Все комплексы находятся в собственности правительства Московской области.

В соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьёва, до 4 мая автоматически продлевается срок действия цифрового пропуска в целях работы, с 4 мая необходимо продлить пропуск или оформить новый пропуск сроком до 11 мая включительно. При поездке нескольких людей в автомобиле у всех должен быть оформлен цифровой пропуск. Внести изменения в пропуск или оформить новый можно на портале gosuslugi.ru.