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Продолжительность приемной кампании в вузы сокращаться не будет - министр просвещения РФ

20:00 30.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сроки приемной кампании в российские вузы сокращаться не будут, заявил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, этот вопрос обсуждался с Минобрнауки.

"Что касается общих сроков, то они меняться не будут, они будут такие же по количеству дней, так же, как и в прошлом году. Здесь мы с коллегами из [Минобрнауки] <...> постоянно на связи, сверяем часы и все сделаем для того, чтобы максимально комфортно в существующих условиях организовать и вступительную кампанию", - сказал Кравцов.

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