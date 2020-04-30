Мишустин заразился коронавирусом, исполнять его обязанности будет Белоусов

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в четверг возложил исполнение обязанностей главы правительства России на первого вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин доложил главе государства по видеосвязи, что заразился коронавирусом, и предложил кандидатуру Белоусова в качестве временно исполняющего обязанности главы кабмина.

"В целях обеспечения непрерывного функционирования органов государственной власти <...> постановляю: 1. Установить, что исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р. 2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

Владимир Путин пожелал главе правительства Михаилу Мишустину, у которого был выявлен коронавирус, скорейшего выздоровления. Соответствующие кадры сеанса видеосвязи президента и премьера были показаны в эфире телеканала "Россия 24".

"Я хочу вам пожелать выздоровления как можно быстрее, поправляйтесь", - сказал Путин.