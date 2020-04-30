Заразившийся коронавирусом Мишустин призвал россиян оставаться дома

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, призвал россиян к осторожности и попросил соблюдать необходимые меры безопасности.

"В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению", - сказал председатель правительства.

"Впереди майские праздники, прошу всех вас оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения", - обратился глава кабинета министров к россиянам.