Заразившийся коронавирусом Мишустин призвал россиян оставаться дома
20:40 30.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, призвал россиян к осторожности и попросил соблюдать необходимые меры безопасности.
"В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению", - сказал председатель правительства.
"Впереди майские праздники, прошу всех вас оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения", - обратился глава кабинета министров к россиянам.
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