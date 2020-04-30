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РПЦ вряд ли примет во внимание критику оформления главного храма ВС - Кураев

21:20 30.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Русская православная церковь вряд ли примет во внимание критику оформления главного храма Вооруженных сил, так как для руководства РПЦ мнение силовых элит является приоритетным. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» диакон Андрей Кураев.

«Насколько я понимаю, патриарх Кирилл уже давно сделал выбор — для него важна только его репутация в глазах силовых элит, власти и, условно говоря, профессиональных патриотов. А в глазах этих людей чем больше Сталина, тем лучше», — отметил он.

С точки зрения А.Кураева, мнение других людей, «которые не хотели бы видеть Сталина в священной росписи храма, для патриарха неважно, поэтому подсчет этих голосов не ведется».

Ранее сообщалось, что церемонию открытия главного храма Вооруженных сил перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса. Изначально храм планировали открыть к 75-летию победы в Великой отечественной войне, его сдача была запланирована на 6 мая.

Как сообщало Минобороны, храм спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Его высота вместе с крестом составляет 95 м, а площадь помещения – 1976 кв. м (на 6000 человек).

Также известно, что на стенах храма появятся мозаики с изображением президента Владимира Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу и советского лидера Иосифа Сталина. Последний, по словам настоятеля храма епископа Клинского Стефана будет фигурировать во фрагменте мозаики о победе в Великой Отечественной войне. Изображения Путина и Шойгу станут частью мозаики о присоединении Крыма к России.

Инициатива возведения главного храма Вооруженных сил России принадлежит Шойгу. Открытие запланировано на 2020 год в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот».

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