РПЦ вряд ли примет во внимание критику оформления главного храма ВС - Кураев
21:20 30.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Русская православная церковь вряд ли примет во внимание критику оформления главного храма Вооруженных сил, так как для руководства РПЦ мнение силовых элит является приоритетным. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» диакон Андрей Кураев.
«Насколько я понимаю, патриарх Кирилл уже давно сделал выбор — для него важна только его репутация в глазах силовых элит, власти и, условно говоря, профессиональных патриотов. А в глазах этих людей чем больше Сталина, тем лучше», — отметил он.
С точки зрения А.Кураева, мнение других людей, «которые не хотели бы видеть Сталина в священной росписи храма, для патриарха неважно, поэтому подсчет этих голосов не ведется».
Ранее сообщалось, что церемонию открытия главного храма Вооруженных сил перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса. Изначально храм планировали открыть к 75-летию победы в Великой отечественной войне, его сдача была запланирована на 6 мая.
Как сообщало Минобороны, храм спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Его высота вместе с крестом составляет 95 м, а площадь помещения – 1976 кв. м (на 6000 человек).
Также известно, что на стенах храма появятся мозаики с изображением президента Владимира Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу и советского лидера Иосифа Сталина. Последний, по словам настоятеля храма епископа Клинского Стефана будет фигурировать во фрагменте мозаики о победе в Великой Отечественной войне. Изображения Путина и Шойгу станут частью мозаики о присоединении Крыма к России.
Инициатива возведения главного храма Вооруженных сил России принадлежит Шойгу. Открытие запланировано на 2020 год в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот».
НОВОСТИ
- 10:20 30.04.2020
- Число заразившихся covid-19 в российской армии превысило тысячу человек
- 09:32 30.04.2020
- Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий
- 19:24 28.04.2020
- 9 мая в РФ пройдет авиационный парад - Путин
- 16:12 28.04.2020
- Жителям Москвы и Петербурга пообещали на 9 мая салют
- 15:32 28.04.2020
- Российский аэродром в Арктике сможет принимать дальние бомбардировщики
- 14:07 28.04.2020
- На форуме "Армия-2020" обсудят сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны
- 12:05 28.04.2020
- Шойгу поручил защитить увольняющихся срочников от заражения коронавирусом
- 20:45 27.04.2020
- Стартовала продажа билетов на форум «Армия-2020»
- 18:40 27.04.2020
- Учебный год в образовательных учреждениях Минобороны завершится досрочно
- 16:00 27.04.2020
- Подлодка "Ростов-на-Дону" ушла на боевое дежурство к берегам Сирии - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать