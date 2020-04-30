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Все контактировавшие с Мишустиным в последнее время будут изолированы

22:00 30.04.2020 Источник: Интерфакс

Все, кто контактировал с премьером РФ Михаилом Мишустиным в последние недели, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", он ответил, что таких людей было немного. "Очное общение с председателем правительства было максимально ограничено уже несколько недель назад", - пояснил Беляков.

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