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Регионы получили рекомендацию досрочно завершить учебный год

22:40 30.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минпросвещения порекомендовало регионам досрочно завершить учебный год. При этом каждый субъект примет окончательное решение о датах начала летних каникул сам.

Для 1-8 классов рекомендовано закончить уроки до 15–16 мая. Десятые классы могут закончить учёбу в конце месяца, а выпускные девятые и одиннадцатые — до 5 июня. При этом большинство регионов отпустят школьников на каникулы досрочно.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что главная задача — обеспечить детям полноценный отдых и в психологическом, и в физическом плане.

Что касается сдачи ОГЭ, то эти экзамены предварительно отменяются, а в аттестат пойдут итоговые оценки за учебный год. О сроках сдачи ЕГЭ решение примут позже. Говорит Москва

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