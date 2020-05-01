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Переводы по номеру мобильного телефона до 100 тыс. рублей будут без комиссий

09:30 01.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне с 1 мая могут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру мобильного телефона через Систему быстрых платежей (СБП), разработанную ЦБ.

СБП - сервис, который позволяет физлицам мгновенно переводить деньги по номеру телефона независимо от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы банки были подключены к системе. Сейчас к СБП подключены 55 банков.

"С 1 мая наши граждане могут абсолютно бесплатно переводить средства в Системе быстрых платежей на сумму до 100 тыс. рублей в месяц. Речь идет о переводах по номеру мобильного телефона друг другу или между своими счетами, открытыми в разных банках - участниках Системы быстрых платежей", - отметила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

ЦБ проанализировал переводы россиян и пришел к выводу, что сумма в 100 тыс. рублей в месяц полностью покрывает все основные потребности граждан. "Мы проанализировали переводы, которые осуществляются в системе, и увидели, что 100 тыс. рублей - это та самая величина, которая покрывает основные потребности граждан при осуществлении переводов своим родственникам, при погашении кредитов в разных банках или переводе заработной платы на свои счета, открытые в другом банке", - пояснила Бакина.

Если сумма операций за месяц превысит 100 тыс. рублей, то комиссия банка составит не более 0,5% от суммы перевода, максимум - 1,5 тыс. рублей.

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