Переводы по номеру мобильного телефона до 100 тыс. рублей будут без комиссий
09:30 01.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне с 1 мая могут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру мобильного телефона через Систему быстрых платежей (СБП), разработанную ЦБ.
СБП - сервис, который позволяет физлицам мгновенно переводить деньги по номеру телефона независимо от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы банки были подключены к системе. Сейчас к СБП подключены 55 банков.
"С 1 мая наши граждане могут абсолютно бесплатно переводить средства в Системе быстрых платежей на сумму до 100 тыс. рублей в месяц. Речь идет о переводах по номеру мобильного телефона друг другу или между своими счетами, открытыми в разных банках - участниках Системы быстрых платежей", - отметила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
ЦБ проанализировал переводы россиян и пришел к выводу, что сумма в 100 тыс. рублей в месяц полностью покрывает все основные потребности граждан. "Мы проанализировали переводы, которые осуществляются в системе, и увидели, что 100 тыс. рублей - это та самая величина, которая покрывает основные потребности граждан при осуществлении переводов своим родственникам, при погашении кредитов в разных банках или переводе заработной платы на свои счета, открытые в другом банке", - пояснила Бакина.
Если сумма операций за месяц превысит 100 тыс. рублей, то комиссия банка составит не более 0,5% от суммы перевода, максимум - 1,5 тыс. рублей.
НОВОСТИ
- 10:15 01.05.2020
- На время майских праздников украинцам закрыли доступ к побережью Черного и Азовского морей
- 09:50 01.05.2020
- Потребление пиратского контента в период самоизоляции выросло - эксперт
- 09:40 01.05.2020
- Режим самоизоляции в Австрии отменяют с 1 мая, но ограничения остаются
- 22:40 30.04.2020
- Регионы получили рекомендацию досрочно завершить учебный год
- 22:00 30.04.2020
- Все контактировавшие с Мишустиным в последнее время будут изолированы
- 21:20 30.04.2020
- РПЦ вряд ли примет во внимание критику оформления главного храма ВС - Кураев
- 20:40 30.04.2020
- Заразившийся коронавирусом Мишустин призвал россиян оставаться дома
- 20:15 30.04.2020
- Мишустин заразился коронавирусом, исполнять его обязанности будет Белоусов
- 20:00 30.04.2020
- Продолжительность приемной кампании в вузы сокращаться не будет - министр просвещения РФ
- 19:30 30.04.2020
- В Подмосковье с 1 мая электронные пропуска будут проверять с помощью системы фотовидеофиксации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать