Режим самоизоляции в Австрии отменяют с 1 мая, но ограничения остаются
09:40 01.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австрийские власти отменяют с 1 мая режим ограничений для выхода из дома, который был введен 16 марта для борьбы с распространением нового коронавируса. Населению теперь предписано до 30 июня соблюдать дистанцию от окружающих в общественных местах в один метр, не собираться на улицах группами более 10 человек, носить защитные маски в общественных местах в помещении. Проводить массовые мероприятия по-прежнему запрещено, говорится в опубликованном в четверг указе Министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии.
Австрия на первом этапе смягчения мер с 14 апреля открыла мелкие магазины, строительные и садоводческие рынки с условием одновременного присутствия ограниченного числа покупателей. На втором этапе открываются крупные магазины и предприятия сферы услуг: парикмахерские, ателье, массажные салоны и так далее. Правда, все они заработают только со 2 мая, потому что 1 мая в Австрии - нерабочий день и государственный праздник по случаю Дня труда. Кроме того, теперь разрешено заниматься отдельными бесконтактными видами спорта на открытом воздухе.
Как отметил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер с 1 мая в стране "завершается действие ограничений, касающихся выхода на улицу". "Меры безопасности сейчас сокращаются до минимума, чтобы позволить восстановить свободу передвижения", - указал он.
Режим самоизоляции действовал в Австрии до конца апреля. Выходить на улицу из дома можно было только в четырех случаях: на неотложную работу, за продуктами или в аптеку, для помощи нуждающимся людям, на прогулку. За это время власти обязали жителей носить защитные маски в магазинах, общественном транспорте и держаться на расстоянии от посторонних. Эти санитарно-гигиенические нормы продолжают действовать на весь период борьбы с пандемией.
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