0
0
0
НОВОСТИ

На время майских праздников украинцам закрыли доступ к побережью Черного и Азовского морей

10:15 01.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Местные власти Запорожской и Николаевской областей на время майских праздников закрыли украинцам доступ к побережью Черного и Азовского морей. Такие меры власти пояснили опасностью распространения коронавируса.

"Блокпосты выставили на путях ко всем курортам. В частности, на таких популярных среди отдыхающих, как Бердянск и Кирилловка. Туда будут пускать только транспорт экстренных служб, грузовики с продуктами, а также местных с соответствующей регистрацией", - сообщается в репортаже телеканала "1+1".

В Запорожье местные власти установили шлагбаумы на подъездах к Азовскому побережью. В Николаевской области закрыты все въезды в зоны отдыха сел Коблево, Луговое, Морское и Рыбаковка.

Такие ограничения будут действовать в областях до 3 мая. Территорию вблизи побережья будут патрулировать правоохранители. За нарушения этих карантинных мер предусмотрены штрафы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:50 01.05.2020
Потребление пиратского контента в период самоизоляции выросло - эксперт
0
61
09:40 01.05.2020
Режим самоизоляции в Австрии отменяют с 1 мая, но ограничения остаются
0
76
09:30 01.05.2020
Переводы по номеру мобильного телефона до 100 тыс. рублей будут без комиссий
0
92
22:40 30.04.2020
Регионы получили рекомендацию досрочно завершить учебный год
0
691
22:00 30.04.2020
Все контактировавшие с Мишустиным в последнее время будут изолированы
0
735
21:20 30.04.2020
РПЦ вряд ли примет во внимание критику оформления главного храма ВС - Кураев
0
828
20:40 30.04.2020
Заразившийся коронавирусом Мишустин призвал россиян оставаться дома
0
738
20:15 30.04.2020
Мишустин заразился коронавирусом, исполнять его обязанности будет Белоусов
0
796
20:00 30.04.2020
Продолжительность приемной кампании в вузы сокращаться не будет - министр просвещения РФ
0
664
19:30 30.04.2020
В Подмосковье с 1 мая электронные пропуска будут проверять с помощью системы фотовидеофиксации
0
768

Возврат к списку