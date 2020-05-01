На время майских праздников украинцам закрыли доступ к побережью Черного и Азовского морей
10:15 01.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Местные власти Запорожской и Николаевской областей на время майских праздников закрыли украинцам доступ к побережью Черного и Азовского морей. Такие меры власти пояснили опасностью распространения коронавируса.
"Блокпосты выставили на путях ко всем курортам. В частности, на таких популярных среди отдыхающих, как Бердянск и Кирилловка. Туда будут пускать только транспорт экстренных служб, грузовики с продуктами, а также местных с соответствующей регистрацией", - сообщается в репортаже телеканала "1+1".
В Запорожье местные власти установили шлагбаумы на подъездах к Азовскому побережью. В Николаевской области закрыты все въезды в зоны отдыха сел Коблево, Луговое, Морское и Рыбаковка.
Такие ограничения будут действовать в областях до 3 мая. Территорию вблизи побережья будут патрулировать правоохранители. За нарушения этих карантинных мер предусмотрены штрафы.
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