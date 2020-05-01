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В Москве каждый день фиксируется около 1,4 тыс. нарушений самоизоляции

10:45 01.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1,4 тыс. протоколов за нарушение самоизоляции составляют в Москве ежедневно на протяжении недели. Об этом сообщил ТАСС министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"Если мы говорим про нахождение на улице без разрешенных оснований, то количество нарушений самоизоляции остается примерно на уровне прошлой недели - порядка 1,4 тыс. протоколов было составлено за вчерашний день сотрудниками полиции. Примерно этот показатель в границе от 1,3 - 1,4 тыс. нарушений держится каждый день. Все равно мы сейчас видим очень много людей, которые во дворах собираются, собираются на детских площадках, спортивных площадках, и просто где-то на скамейках, на бульварах, в парковых зонах", - сказал Данчиков.

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