В Москве более 80% заразившихся коронавирусом моложе 65 лет - оперштаб
11:15 01.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Москве возросло на 3 561 человека, почти 84% из них моложе 65 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтвержден 3 561 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 57,3 тыс. случаев коронавируса. 40% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% - от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, еще 6,2% - старше 80 лет. Также 7,3% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
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