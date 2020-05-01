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НОВОСТИ

Празднования годовщины вступления на престол императора Японии Нарухито не запланированы

11:45 01.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Император Японии Нарухито отметил ровно год с момента вступления в свои полномочия. Об этом в пятницу сообщает Японское общественное телевидение.

По случаю годовщины монарх направился в недоступную для публики часть императорского дворца, где он примет участие в религиозной церемонии.

Отмечается, что из-за распространения нового коронавируса в Японии не запланированы общественные мероприятия в связи с годовщиной.

Император Нарухито вступил на престол 1 мая прошлого года после того, как его отец добровольно ушел на покой по причине преклонного возраста. 22 октября в Токио состоялась церемония представления нового императора стране и миру, на нее были приглашены многочисленные зарубежные гости.

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