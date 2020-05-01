Из-за вспышки коронавируса в интернате возбуждено уголовное дело о халатности
12:15 01.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уголовное дело о халатности возбуждено в Саратовской области после заражения коронавирусной инфекцией 30 человек в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе. Руководство учреждения не организовало тестирование персонала при появлении у сотрудников симптомов заболевания, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры области.
В интернате зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, один человек госпитализирован.
"Вольская межрайонная прокуратура Саратовской области проверила информацию о заболевании лиц, проживающих в интернатном учреждении, и его сотрудников. Установлено, что у четырех постояльцев, проживающих в ГАУ СО "Черкасский психоневрологический интернат", а также одного сотрудника учреждения выявлены признаки респираторного заболевания. Однако, вопреки предписанию Главного [государственного] санитарного врача Российской Федерации, руководством интерната своевременно не организовано и не проведено тестирование персонала при появлении у них симптомов респираторного заболевания", - говорится в сообщении.
В данный момент в учреждении введен режим карантина, проведено тестирование проживающих в нем лиц и всего персонала. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").
НОВОСТИ
- 13:15 01.05.2020
- Регулирование трудовых отношений на фоне пандемии требуют нового взгляда - Медведев
- 12:45 01.05.2020
- Из-за пандемии французские железные дороги потеряли порядка 3 млрд евро - СМИ
- 12:30 01.05.2020
- В Подмосковье развернут свыше 18 тысяч инфекционных коек и увеличат количество тестирований на COVID-19
- 11:45 01.05.2020
- Празднования годовщины вступления на престол императора Японии Нарухито не запланированы
- 11:15 01.05.2020
- В Москве более 80% заразившихся коронавирусом моложе 65 лет - оперштаб
- 10:45 01.05.2020
- В Москве каждый день фиксируется около 1,4 тыс. нарушений самоизоляции
- 10:15 01.05.2020
- На время майских праздников украинцам закрыли доступ к побережью Черного и Азовского морей
- 09:50 01.05.2020
- Потребление пиратского контента в период самоизоляции выросло - эксперт
- 09:40 01.05.2020
- Режим самоизоляции в Австрии отменяют с 1 мая, но ограничения остаются
- 09:30 01.05.2020
- Переводы по номеру мобильного телефона до 100 тыс. рублей будут без комиссий
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать