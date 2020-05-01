Из-за вспышки коронавируса в интернате возбуждено уголовное дело о халатности

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело о халатности возбуждено в Саратовской области после заражения коронавирусной инфекцией 30 человек в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе. Руководство учреждения не организовало тестирование персонала при появлении у сотрудников симптомов заболевания, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры области.

В интернате зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, один человек госпитализирован.

"Вольская межрайонная прокуратура Саратовской области проверила информацию о заболевании лиц, проживающих в интернатном учреждении, и его сотрудников. Установлено, что у четырех постояльцев, проживающих в ГАУ СО "Черкасский психоневрологический интернат", а также одного сотрудника учреждения выявлены признаки респираторного заболевания. Однако, вопреки предписанию Главного [государственного] санитарного врача Российской Федерации, руководством интерната своевременно не организовано и не проведено тестирование персонала при появлении у них симптомов респираторного заболевания", - говорится в сообщении.

В данный момент в учреждении введен режим карантина, проведено тестирование проживающих в нем лиц и всего персонала. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").