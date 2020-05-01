В Подмосковье развернут свыше 18 тысяч инфекционных коек и увеличат количество тестирований на COVID-19

12:30

Фото Антона Чернова

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на видеосовещании с главами городских округов отметил важность работы по открытию "легких стационаров".

"Необходимо позаботиться об уже выздоравливающих пациентах, но которых пока нельзя оставить без наблюдения врачей. Для этого мы предусмотрели "легкие стационары". Эта реабилитация поможет нам вылечить без последствий большое количество людей. Президент поставил главную задачу: бороться за жизнь каждого человека, - сказал губернатор. - Сейчас у нас в сутки делается более 7 тыс. тестирований, а начинали мы с 500. Нужно еще больше увеличить это количество. Мы также закупаем тест-полоски, чтобы оснастить скорые помощи, проводить экспресс-тесты там, где люди работают в постоянном контакте с больными".

Губернатор отметил необходимость дальше привлекать работников службы скорой помощи: "Каждая новая бригада для нас очень важна. Я благодарю водителей разных компаний, в том числе "Мострансавто", которые согласились работать на этом сложном, рискованном, но крайне важном участке. Прошу эту работу продолжить".

Все медики и сотрудники правоохранительных органов должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Важен дальнейший контроль за соблюдением режима самоизоляции граждан, наличием цифровых пропусков, работой предприятий в соответствии с предписаниям. На майские праздники в Подмосковье будут усилены службы ЖКХ, МЧС, здравоохранения, правоохранительных органов.

В преддверии празднования 75-летия Победы Андрей Воробьёв поручил главам поздравить каждого ветерана. Сейчас в Московской области проживает более 3,2 тыс. участников Великой Отечественной войны. К годовщине Великой Победы 8 мая в Рузском городском округе откроется музей Зои Космодемьянской. Все экспозиции пока будут доступны в онлайн-формате.