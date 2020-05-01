Регулирование трудовых отношений на фоне пандемии требуют нового взгляда - Медведев

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изменения в сфере занятости с учетом цифровизации экономики и на фоне пандемии коронавируса требуют нового взгляда на регулирование трудовых отношений. Об этом заявил председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на онлайн-совещании по вопросам совершенствования трудового законодательства.

Он напомнил, что ранее на площадках партии поднималась тема изменений в сфере занятости, обусловленных развитием цифровых технологий, "прорабатывали предложения по новым формам занятости, по корректировке трудового законодательства, вопросы сокращения рабочего времени, обсуждали даже перспективы перехода к 4-дневной рабочей неделе".

"Ситуация с развитием пандемии в мире придает этой работе новый и очень важный импульс", - сказал он. Председатель партии пояснил, что сейчас многие люди перешли в режим удаленной занятости. Кроме того, по его словам, активно осваиваются цифровые технологии, которые с одной стороны предоставляют значительные возможности для самореализации, а с другой - создают для отдельных категорий граждан риски потерять работу и остаться невостребованными.

"Очевидно, мы должны будем по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений, и сейчас эта задача перешла из плоскости обсуждения в рабочий режим. Поэтому нужно детально проанализировать тот опыт, который накапливается прямо сейчас, а затем вернуться к вопросам изменения трудового законодательства, чтобы оно стало более современным и отвечало на те вызовы, с которыми столкнулось человечество в 2020 году", - добавил Медведев.