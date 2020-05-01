Китай: Уровень реагирования на коронавирус в бывшем очаге эпидемии снижают с максимального до высокого
13:45 01.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший очаг эпидемии нового коронавируса, провинция Хубэй в Центральном Китае 2 мая понизит уровень реагирования на возможный риск заражения с максимального до высокого. Об этом сообщил в пятницу на брифинге вице-губернатор региона Ян Юньянь.
"Это свидетельствует, что Хубэй одержал решительную победу в борьбе с вирусом", - подчеркнул он.
В то же время чиновник отметил, что власти продолжат принимать усиленные меры безопасности в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире.
Согласно китайским стандартам, в стране существует четыре уровня реагирования на эпидемию - наивысший (1-й), когда процесс ликвидации заражения курирует Госсовет КНР, высокий (2-й), когда меры принимаются на уровне руководства провинции, административного района или города центрального подчинения, а также повышенный (3-й) и обычный (4-й), когда решением соответствующих вопросов занимаются местные городские и уездные власти.
НОВОСТИ
- 14:45 01.05.2020
- Жительница Сингапура вылечилась от коронавируса в 102 года
- 14:15 01.05.2020
- Осенью может начаться вторая волна распространения коронавируса - Роспотребнадзор
- 13:15 01.05.2020
- Регулирование трудовых отношений на фоне пандемии требуют нового взгляда - Медведев
- 12:45 01.05.2020
- Из-за пандемии французские железные дороги потеряли порядка 3 млрд евро - СМИ
- 12:30 01.05.2020
- В Подмосковье развернут свыше 18 тысяч инфекционных коек и увеличат количество тестирований на COVID-19
- 12:15 01.05.2020
- Из-за вспышки коронавируса в интернате возбуждено уголовное дело о халатности
- 11:45 01.05.2020
- Празднования годовщины вступления на престол императора Японии Нарухито не запланированы
- 11:15 01.05.2020
- В Москве более 80% заразившихся коронавирусом моложе 65 лет - оперштаб
- 10:45 01.05.2020
- В Москве каждый день фиксируется около 1,4 тыс. нарушений самоизоляции
- 10:15 01.05.2020
- На время майских праздников украинцам закрыли доступ к побережью Черного и Азовского морей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать