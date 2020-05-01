Китай: Уровень реагирования на коронавирус в бывшем очаге эпидемии снижают с максимального до высокого

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший очаг эпидемии нового коронавируса, провинция Хубэй в Центральном Китае 2 мая понизит уровень реагирования на возможный риск заражения с максимального до высокого. Об этом сообщил в пятницу на брифинге вице-губернатор региона Ян Юньянь.

"Это свидетельствует, что Хубэй одержал решительную победу в борьбе с вирусом", - подчеркнул он.

В то же время чиновник отметил, что власти продолжат принимать усиленные меры безопасности в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире.

Согласно китайским стандартам, в стране существует четыре уровня реагирования на эпидемию - наивысший (1-й), когда процесс ликвидации заражения курирует Госсовет КНР, высокий (2-й), когда меры принимаются на уровне руководства провинции, административного района или города центрального подчинения, а также повышенный (3-й) и обычный (4-й), когда решением соответствующих вопросов занимаются местные городские и уездные власти.