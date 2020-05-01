Осенью может начаться вторая волна распространения коронавируса - Роспотребнадзор

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коронавирусная инфекция может пойти на спад при наступлении жаркой и солнечной погоды, однако Роспотребнадзор предупреждает о высокой вероятности возникновения второй волны распространения заболевания этой осенью. Об этом сообщается в пятницу в телеграм-канале ресурса стопкоронавирус.рф.

"Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции. При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тест на коронавирус при отсутствии симптомов делать нужно только в случае контактирования с заразившимися или при вероятности контакта. Гражданам в деревнях и отдаленных населенных пунктах при наличии подозрений следует позвонить в поликлинику или медицинский пункт, обслуживающие эту территорию. Медики определят необходимость осмотра и проведения тестирования.