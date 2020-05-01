Осенью может начаться вторая волна распространения коронавируса - Роспотребнадзор
14:15 01.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коронавирусная инфекция может пойти на спад при наступлении жаркой и солнечной погоды, однако Роспотребнадзор предупреждает о высокой вероятности возникновения второй волны распространения заболевания этой осенью. Об этом сообщается в пятницу в телеграм-канале ресурса стопкоронавирус.рф.
"Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции. При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тест на коронавирус при отсутствии симптомов делать нужно только в случае контактирования с заразившимися или при вероятности контакта. Гражданам в деревнях и отдаленных населенных пунктах при наличии подозрений следует позвонить в поликлинику или медицинский пункт, обслуживающие эту территорию. Медики определят необходимость осмотра и проведения тестирования.
НОВОСТИ
- 14:45 01.05.2020
- Жительница Сингапура вылечилась от коронавируса в 102 года
- 13:45 01.05.2020
- Китай: Уровень реагирования на коронавирус в бывшем очаге эпидемии снижают с максимального до высокого
- 13:15 01.05.2020
- Регулирование трудовых отношений на фоне пандемии требуют нового взгляда - Медведев
- 12:45 01.05.2020
- Из-за пандемии французские железные дороги потеряли порядка 3 млрд евро - СМИ
- 12:30 01.05.2020
- В Подмосковье развернут свыше 18 тысяч инфекционных коек и увеличат количество тестирований на COVID-19
- 12:15 01.05.2020
- Из-за вспышки коронавируса в интернате возбуждено уголовное дело о халатности
- 11:45 01.05.2020
- Празднования годовщины вступления на престол императора Японии Нарухито не запланированы
- 11:15 01.05.2020
- В Москве более 80% заразившихся коронавирусом моложе 65 лет - оперштаб
- 10:45 01.05.2020
- В Москве каждый день фиксируется около 1,4 тыс. нарушений самоизоляции
- 10:15 01.05.2020
- На время майских праздников украинцам закрыли доступ к побережью Черного и Азовского морей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать