Жительница Сингапура вылечилась от коронавируса в 102 года
14:45 01.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самая пожилая пациентка Сингапура, у которой был обнаружен коронавирус, полностью выздоровела и в пятницу покинула больницу. Об этом сообщила в "Фейсбуке" администрация местного дома престарелых, где проживает 102-летняя Яп Лэй Хун.
"Сегодня мы приветствуем возвращение большинства наших жителей, которые были госпитализированы в апреле из-за заражения коронавирусом", - говорится в заявлении. "Среди них Яп Лэй Хун, у которой был диагностирован коронавирус 1 апреля, она чувствует себя удовлетворительно", - отметили представители этого учреждения.
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