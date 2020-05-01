ВОЗ надеется получить от Китая приглашение для расследования происхождения коронавируса

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заинтересована в сотрудничестве с иностранными партнерами и хотела бы получить от Китая приглашение в расследовании животного происхождения коронавируса нового типа. Об этом заявил в пятницу ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

"ВОЗ хотела бы сотрудничать с зарубежными партнерами и по приглашению китайского правительства принять участие в расследовании животного происхождения [коронавируса]", - отметил он, пояснив, что речь идет, в частности, о детальном выяснении "типа видов диких и сельскохозяйственных животных", торговля которыми велась на рынках.

Как подчеркнул Язаревич, в настоящее время, насколько известно ВОЗ, проводятся или запланированы ряд расследований, касающихся того, чтобы "лучше понять источник вспышки в Китае". "ВОЗ на настоящий момент не вовлечена в эти исследования в Китае", - сказал он. По словам официального представителя, результаты этих исследований "исключительно важны для предотвращения дальнейших зоонозных интродукций в человеческую популяцию вируса, вызывающего заболевание COVID-19", включая "определение источника вируса в Китае".