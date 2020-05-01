В последние дни увеличивается число детей заразившихся коронавирусом - Минздрав РФ

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество детей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, в России в последние дни увеличивается, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минздрава РФ.

"Несмотря на то, что дети болеют не так часто, как взрослые, этот вирус точно так же опасен и для них. Данные мониторинга, проводимого Министерством здравоохранения, показывают, что в последние дни количество детей, заразившихся коронавирусом, увеличивается. Более того, в настоящее время в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра находятся 11 детей, находящихся в тяжелом состоянии. За время эпидемии коронавируса двое детей умерли", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Минздрав решительно призывает отказаться от посещения любых общественных мест, в частности с детьми, чтобы предотвратить заражение. "Заразиться можно не только от человека, у которого есть симптомы, которые легко заметить (например, кашель), но и от человека, не имеющего симптомов", - говорится в сообщении.