Медведчук считает, что скоро Украина узнает о новых "хотелках" МВФ

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что Международный валютный фонд (МВФ) вскоре поставит новые условия для продолжения финансирования Киева. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Скоро Украина узнает о новых "хотелках" МВФ... Появятся новые требования... Это не только требования Всемирного банка, МВФ, это политика по отношению к Украине как к стране, которая находится полностью в сфере внешнего управления Запада", - сказал Медведчук.

Он добавил, что власть пытается любой ценой получить очередной "непонятно какой транш МВФ", а также указал на то, что Киев не осведомлен о сумме кредита. По мнению депутата, чем дольше Украина будет терпеть внешнее управление, тем страшнее будет ситуация не только в связи с коронавирусом, но и в экономике, политике, социальной сфере. "Мы идем по пути того, что она разваливается. И если мы не возьмемся за ум, если не займемся вопросами, связанными с экономикой, если будем продолжать потакать западным фондам и международным корпорациям, МВФ и Всемирному банку в вопросах развития экономики, то провалимся полностью", - заявил Медведчук.