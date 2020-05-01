Медведчук считает, что скоро Украина узнает о новых "хотелках" МВФ
16:45 01.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что Международный валютный фонд (МВФ) вскоре поставит новые условия для продолжения финансирования Киева. Об этом сообщила пресс-служба партии.
"Скоро Украина узнает о новых "хотелках" МВФ... Появятся новые требования... Это не только требования Всемирного банка, МВФ, это политика по отношению к Украине как к стране, которая находится полностью в сфере внешнего управления Запада", - сказал Медведчук.
Он добавил, что власть пытается любой ценой получить очередной "непонятно какой транш МВФ", а также указал на то, что Киев не осведомлен о сумме кредита. По мнению депутата, чем дольше Украина будет терпеть внешнее управление, тем страшнее будет ситуация не только в связи с коронавирусом, но и в экономике, политике, социальной сфере. "Мы идем по пути того, что она разваливается. И если мы не возьмемся за ум, если не займемся вопросами, связанными с экономикой, если будем продолжать потакать западным фондам и международным корпорациям, МВФ и Всемирному банку в вопросах развития экономики, то провалимся полностью", - заявил Медведчук.
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