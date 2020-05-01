Подмосковным медикам напомнили, какие выплаты им положены за работу в условиях пандемии

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В Министерстве здравоохранения Московской области пояснили, что за работу с пациентами, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, врачам в Подмосковье предусмотрены выплаты стимулирующего характера за счет средств бюджетов региона и России.

Правительством Московской области предусмотрены выплаты стимулирующего характера медицинскому персоналу за фактически отработанное время из расчета на одну ставку, в следующих размерах: врачам - 50 тыс. руб.; среднему медицинскому персоналу - 30 тыс. руб.; младшему медицинскому персоналу - 10 тыс. руб.

Эти выплаты получают медработники, которые оказывают помощь с 14 февраля пациентам с подтвержденным коронавирусом, внебольничной пневмонией, с признаками острой ОРВИ, а также обеспечивают наблюдение за пациентами с подозрением на Covid-19 и за теми, кто находится в карантине на дому.

Также региональные выплаты получают медицинские работники, имеющие риски инфицирования коронавирусом на рабочих местах (приемное отделение, рентгенологические отделения, буфетчики, уборщицы и другие).

Федеральные выплаты предусмотрены за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь тем, у кого выявлена новая коронавирусная инфекция, а также лицам из групп риска по Covid-19.

За счет средств федерального бюджета доплата устанавливается в процентном отношении от среднемесячного дохода от трудовой деятельности региона за девять месяцев 2019 года (от 47 106 руб.).

Федеральная выплата для работников скорой помощи и поликлиник: врачи (80%) - 37 684,4 руб., средний медперсонал (40%) - 18 842,4 руб., фельдшер по приему вызовов (20%) - 9 421,2 руб.

Для работников стационаров выплаты будут составлять: врачам (100%) - 47 106 руб., среднему медицинскому персоналу (50%) - 23 553 руб., младшему медперсоналу (30%) - 14 131,8 руб.

Выплата входит в состав зарплаты за фактически отработанное время из расчета месячной нормы часов на одну занятую ставку.

Кроме того, постановлением правительства РФ установлена дополнительная выплата медикам, работающим с Сovid-19, с 1 апреля. Для врачей стационаров она составляет 80 тыс. руб., для среднего медперсонала - 50 тыс. руб., для младшего медперсонала - 25 тыс. руб., для врачей скорой помощи - 50 тыс. руб., для среднего медперсонала и водителей скорой помощи - по 25 тыс. руб.

Выплаты начисляются из расчета месячной нормы часов на одну занятую ставку, но не более указанной выплаты, по стационару и скорой помощи - за непосредственное лечение коронавирусных больных с даты начала оказания медицинской помощи.