В Подмосковье пресекли попытку оптовой компании завысить цены на медицинские маски
17:45 01.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и органы прокуратуры установили десятикратное завышение цен на медицинские маски оптовым продавцом ООО "ВИТТА компани", которая осуществляет торговлю фармацевтической продукцией. Об этом в пятницу сообщается на сайте ФАС.
"В рамках ежедневного мониторинга ценообразования, проводимого органами прокуратуры Московской области и Московским областным УФАС России, было установлено повышение стоимости на медицинские маски ООО "ВИТТА компани", осуществляющего оптовую торговлю фармацевтической продукцией. По результатам проверки исполнения действующего законодательства при формировании цен на медицинские маски было установлено, что в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года компания закупила маски трехслойные защитные у производителя по цене 7,29 рублей за 1 штуку. При этом цена реализации масок за этот период возросла до 957%", - говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратура вынесла генеральному директору ООО "ВИТТА компани" предостережение о недопустимости нарушения требований антимонопольного законодательства и предупредила об административной ответственности в случае его неисполнения.
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