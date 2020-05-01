В Коммунарке у зараженных коронавирусом наблюдаются высыпания на руках и животе - главврач
18:30 01.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции - у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на руках и животе. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
По его словам, вопросы о мутации вируса можно обсуждать, только наблюдая за течением болезни и результатами клинических исследований, которые также сравниваются с опытом зарубежных коллег.
"Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось. Предположить о мутации можно только по разнице клинической картины. Высыпания достаточно разнообразны. В первую очередь высыпания на коже кистей и живота", - сказал Проценко.
Также в своем аккаунте в "Фейсбуке" он ранее сообщил, что врачи выполнили первую тромбоэкстракцию (прямое механическое извлечение тромба) при ишемическом инсульте совместно с командой Городской клинической больницы имени И. В. Давыдовского, наладили ЭКМО (искусственное насыщение крови кислородом) совместно с коллегами Городской клинической больницы № 1 им Н. И. Пирогова и больницой № 52.
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