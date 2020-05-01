Ношение масок в Подмосковье пока носит рекомендательный характер, с 12 мая станет обязательным
19:15 01.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ношение масок при посещении мест общего пользования станет обязательным в Московской области с 12 мая. До 12 мая "масочный режим" носит рекомендательный характер. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом со ссылкой на постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"До 12 мая всем гражданам строго рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях). С 12 мая "масочный режим" становится обязательным", - говорится в сообщении
Кроме того, аптечным организациям, расположенным на территории Московской области, поручено обеспечить наличие запаса масок и иных средств защиты органов дыхания и принять меры по поддержанию цен на них. Согласно постановлению, Управлению Федеральной антимонопольной службы России по Московской области рекомендовано отслеживать цены на медицинские маски.
Также губернатор Подмосковья поручил до 7 мая разработать и представить порядок льготного обеспечения масками отдельных категорий граждан.
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