С начала пандемии Украина получила от США 14,5 млн долларов в виде помощи - Госдеп
19:45 01.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Соединенных Штатов с начала пандемии коронавируса выделили Украине 14,5 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдепа.
"США по линии Госдепа и через Агентство США по международному развитию предоставляют помощь. <...> Украина: помощь на сумму 14,5 млн долларов", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.
Эти средства призваны "улучшить возможности местных учреждений здравоохранения в оказании помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19". "[Они] также будут смягчать вторичные последствия [пандемии], такие как потеря средств к существованию и [нехватка] общественных услуг для уязвимых слоев населения, в том числе для затронутых конфликтом жителей на востоке Украины", - говорится в сообщении Госдепа.
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