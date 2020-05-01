Несмотря на запрет в Берлине собралось более тысячи человек на первомайскую демонстрацию

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более тысячи человек собрались в эти минуты на первомайскую демонстрацию в берлинском районе Кройцберг, передает корр. ТАСС. Стихийное мероприятие проходит, несмотря на запрет собраний, обусловленный пандемией.

Собраться на демонстрацию призвало левацкое объединение Revolutionaerer 1. Mai Berlin ("Революционный Первомай Берлин"). Раз в 20 минут инициаторы объявляют новое место встречи, и участники разными путями децентрализованно добираются до него. Организаторы избрали такую тактику, чтобы формально обойти запрет на политические собрания численностью больше 20 человек. На деле же все выглядит как большая несогласованная акция, дистанцию 1,5 метра соблюдают единицы.

В четверг сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель и столичная полиция заявили, что стражи порядка не допустят проведения демонстрации в Кройцберге. Любые политические собрания в Берлине численностью более 20 человек запрещены из-за ситуации с коронавирусом. На подходе к главным площадям Кройцберга дежурят десятки стражей порядка.